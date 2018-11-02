2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строитель из Гродно избил коллегу молотком из-за спора о зарплате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 31 октября. После рабочего дня несколько строителей собрались в бытовке. Мужчины выпивали и обсуждали зарплату.

"Оказалось, что при наглядно одинаковом объеме выполненных работ, рабочие получали разные суммы. Спор вылился в ссору. Один из строителей, 45-летний мужчина, схватился за молоток", - рассказали в пресс-службе УВД. Он трижды по голове и другим частям тела ударил своего 59-летнего коллегу.

За причинение тяжких телесных повреждений несдержанный спорщик стал фигурантом уголовного дела.-0-