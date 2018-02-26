Студент минского вуза задержан за сбыт психотропов

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент одного из столичных вузов задержан за сбыт особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Молодого человека сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По словам парня, он хотел быстрого заработка. Выяснилось, что по интернету студент получал сведения о закладках товара, после чего сам раскладывал психотроп в дозах, которые предназначались для потребителя. При этом сам он психотропы не употреблял.

По предварительным сведениям, молодой человек был так называемым минером около полутора месяцев. Его задержали во время закладки очередной дозы в одном из минских дворов. Выяснилось, что 4,32 г особо опасного психотропного вещества хранилось в четырех тайниках.

Как установили эксперты, порошкообразное вещество белого цвета, представленное для проведения экспертизы, содержит в своем составе альфа-PVP.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси.-0-