2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка на мотоцикле сбила 5-летнего мальчика в Столбцовском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария произошла 1 августа около 17.00 в деревне Налибоки. "19-летняя жительница Дзержинска на мотоцикле "Минск" сбила внезапно выбежавшего с дворовой территории в непосредственной близости от транспортного средства 5-летнего мальчика. Ребенок с переломами был госпитализирован в реанимационное отделение", - рассказали в ГАИ.
Мотоциклистка была трезва и ехала в шлеме. Техосмотр у нее был пройден.
Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными при движении у мест, где могут быть дети, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок и особенно во дворах. Родителям рекомендуется повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге: как правильно переходить проезжую часть, где безопасно играть во дворе, где можно кататься на велосипеде.-0-
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