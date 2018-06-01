Студенты из Гродно дважды ограбили один и тот же бар

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое студентов из Гродно дважды ограбили один и тот же бар, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Молодые люди 1998 и 1999 годов рождения отдыхали в одном из баров по улице Калючинской в Гродно. После закрытия заведения они выбили окно, залезли внутрь и украли алкоголь и кальяны.

"Утром владелица увидела, что в баре побывали незваные гости, и обратилась в милицию. Разбитое окно было закрыто фанерой, а в зале хозяйка установила камеры видеонаблюдения с датчиками движения, которые сразу же передают картинку на мобильный телефон", - рассказали в милиции.

Спустя неделю в бар снова проникли злоумышленники. Как оказалось, те же двое парней отогнули фанеру, забрались внутрь и попытались украсть алкоголь, продукты питания и кальян. Как только на мобильный телефон пришло уведомление с камер, хозяйка обратилась в милицию.

Задержали ночных визитеров на месте преступления.-0-