3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор по уголовному делу о воинских преступлениях. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Сегодня постановлен приговор по уголовному делу в отношении сержанта и ефрейтора одной из войсковых частей в Гродно.

Первый из них признан виновным в превышении служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным, общественным интересам, сопряженном с насилием. На основании ч.2 ст.455 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет.

Второй военнослужащий признан виновным в пособничестве в превышении начальником служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным, общественным интересам, сопряженном с насилием. На основании ч.6 ст.16, ч.2 ст.455 УК обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет.

Обвиняемые также лишены воинских званий.-0-