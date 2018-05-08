Суд Копыльского района вынес приговор пяти парням за кражи с ферм крупного рогатого скота

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Копыльского района Минской области вынес приговор в отношении пятерых парней, воровавших скот на фермах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Обвиняемые признаны виновными в неоднократном тайном похищении имущества, совершенном группой лиц. Двое из них приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима: одному назначено два года, второму - один год и шесть месяцев.

Третий приговорен к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на восемь месяцев. Еще двум фигурантам назначены исправительные работы с удержанием 20% заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины (1 БВ составляет Br24,5) ежемесячно, сроком на 1 год 6 месяцев.

В доход государства со всех обвиняемых взысканы процессуальные издержки.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Группа молодых людей была задержана с поличным после очередной кражи недалеко от места преступления. Молодые люди неоднократно похищали коров и телят с ферм сельхозпредприятий района. Как выяснили оперативники, некоторое время обвиняемые наблюдали, дожидаясь, пока сторож сделает обход и уйдет в сторожку, затем выводили из загона животное, отводили на некоторое расстояние от фермы, где забивали его и разделывали. Мясо и шкуры сдавали индивидуальным предпринимателям.-0-