Суд Минского района вынес приговор по делу о коррупции в Госпромнадзоре

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор по уголовному делу о коррупционных преступлениях в Госпромнадзоре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.

Первого замначальника Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС признали виновным в неоднократном получении взятки, а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных документов, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности. Он приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Обвиняемый лишен права занимать определенные должности на срок 5 лет. С него будет взыскана неосновательно приобретенная выгода на сумму более Br12 409.

Второй фигурант дела, который работал директором ЧПТУП "Белпромгазспецмонтаж", признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в аппеляционном порядке.

Как было установлено, первый замначальника Госпромнадзора с декабря 2010 года по 24 июля 2017 года принимал взятки от должностных лиц субъектов хозяйствования и их представителей. В том числе брал деньги и газовое оборудование с системой отопления. Кроме того, являясь зампредседателя центральной комиссии Госпромнадзора, которая занимается проверкой знаний законодательства в области промышленной безопасности, из корыстный и иной личной заинтересованности оказывал услуги знакомым, которые благодаря такой "помощи" получили необходимые протоколы, хотя по факту проверка проведена не была.

Директор ЧПТУП неоднократно подстрекал руководителей субъектов хозяйствования к даче взятки должностному лицу Госпромнадзора за благоприятное решение вопроса в их интересах. Кроме того, он получил от них денежные средства, часть которых в качестве взятки передал первому замначальника Госпромнадзора, а частью распорядился по собственному усмотрению.-0-