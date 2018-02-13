Суд Минского района вынес приговор супругам за оказание риелторских услуг без спецразрешения

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор в отношении директора и менеджера-экспедитора ООО "Спецтранзит", сообщила БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области Алеся Жаворонок.

Супруги обвинялись в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере по ч.2 ст.233 УК. Приговором суда они приговорены к ограничению свободы: жена получила три года без направления в исправительное учреждение открытого типа, а муж - пять лет с направлением. Также им назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года и 5 лет соответственно. Доход от незаконной предпринимательской деятельности взыскан в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Двое жителей столицы, не являясь учредителями и должностными лицами коммерческой организации, без спецразрешения на предоставление риелторских услуг оказывали гражданам услуги по регистрации в Минске и Минском районе. С января по июнь 2015 года они вели посредническую деятельность при заключении, исполнении и прекращении договоров по объектам недвижимости. Оказывали консультационные услуги, искали людей, нуждающихся в регистрации, через размещение рекламных объявлений как в СМИ, так и в интернете, затем подыскивали собственников жилых помещений и получали от них доверенности на совершение сделок. Помогали в подготовке договоров, их подписании и заключении, а также предоставлении документов в регистрирующие органы для удостоверения сделки найма жилого помещения и регистрации граждан.

В прокуратуре отметили, что оказываемые услуги, в том числе в ряде случаев по фиктивной регистрации, были необходимы гражданам как для проживания, получения (продления) вида на жительство, так и для иных целей. В том числе речь идет о дальнейшей возможности получать социальные блага, находиться на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, распределяться по фиктивному месту жительства в Минске.

В результате своей деятельности муж и жена получили доход в особо крупном размере на общую сумму более Br45 тыс.

В судебном заседании обвиняемые вину не признали, ссылаясь на то, что их деятельность была правомерной. Они считали, что эта деятельность не являлась риелторской.-0-