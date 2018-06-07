7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над должностными лицами Транспортной инспекции и ДФР КГК перенесен на 12 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

Рассмотрение уголовного дела должно было начаться в суде Фрунзенского района Минска сегодня. Однако в связи с тем, что один из обвиняемых несвоевременно получил постановление о назначении судебного разбирательства, рассмотрение дела откладывается на 12 июня. Его начало в 10.30.

Судебное разбирательство будет вестись в отношении начальника Транспортной инспекции и замначальника 4-го управления ДФР КГК.

Ранее КГБ сообщал о пресечении коррупционной схемы, организованной должностными лицами Транспортной инспекции, в которую был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений, а также представители белорусских транспортных компаний. В частности, установлено, что с 2015 года начальник инспекции и его заместитель при содействии подчиненных сотрудников поставили на поток систему "торговли" разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение в зависимости от его категории.-0-