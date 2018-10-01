Суд над двумя военнослужащими из роты Коржича начался в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс над двумя военнослужащими из роты, в которой служил рядовой Александр Коржич, начался в Минске, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Минский областной суд сегодня на выездном судебном заседании в здании суда Минского района приступил к разбирательству по уголовному делу в отношении двух военнослужащих Артура Вирбала и Павла Суковенко. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст.455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти).

Артур Вирбал был старшиной, а Павел Суковенко - командиром роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил Александр Коржич. Обвиняемые по делу о его гибели сержанты Евгений Барановский и Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК), а также младший сержант Егор Скуратович, которые в данном случае имеют статус потерпевших, доставлены в зал суда под конвоем.

Вирбал и Суковенко в свою очередь в августе давали свидетельские показания по делу Коржича.

На процессе присутствует также мать Александра Коржича.-0-