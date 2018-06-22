Суд над руководителями "Белавтоконтинента" начался в Минске

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении учредителей и бывших директоров ООО "Белавтоконтинент", передает корреспондент БЕЛТА.

По делу проходят отец и сын. Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.210 (завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере) УК.

По данным следствия, житель Минского района, являвшийся руководителем ООО "Белавтоконтинент", с апреля 2010 года по сентябрь 2016 года путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами 78 человек. С января 2012 года противоправные действия он совершал совместно с сыном, который был учредителем этого общества и в мае 2014 года назначен на должность директора.

Денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств обвиняемым передали 19 потерпевших. Еще 59 пострадавших заключили с ноября 2014 года по февраль 2016 года договоры с ООО и внесли предоплату от 20% до 100% за автомобили "Сузуки", однако их не получили.

Противоправные действия обвиняемых повлекли причинение материального ущерба на общую сумму свыше Br2,6 млн. На имущество обвиняемых: квартиры в Минске, коттедж в Минском районе, транспортные средства, ювелирные изделия и другие ценности - наложен арест.-0-