Суд над руководителями профсоюза РЭП начнется 30 июля в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района начнет судебное разбирательство по уголовному делу в отношении руководителей профсоюза РЭП 30 июля в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском суде.

Судебное разбирательство будет проходить в здании Дома правосудия.

Перед судом предстанут председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и главный бухгалтер этого объединения Игорь Комлик. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Как сообщали следователи, руководители профсоюза РЭП только в 2011 году не заплатили более 22 тыс. налогов. Обвиняемые в нарушение законодательства открыли в одном из банковских учреждений Литвы счет, на который в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступали денежные средства в иностранной валюте. В последующем доллары и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза в Беларусь. После пересечения границы эти деньги возвращались Комлику и Федыничу. Схема была достаточно простая: Комлик передавал деньги в основном в конвертах в тех суммах, которые не требовалось декларировать при пересечении государственной границы Беларуси.

В 2011 году на указанный счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности общественного объединения и налоговой декларации организации. Согласно расчету, проведенному уполномоченным органом, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля, сумма неуплаченных налогов профсоюзом РЭП превысила Br22 тыс. с учетом деноминации.-0-