Суд над руководителями профсоюза РЭП проходит в Минске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска сегодня начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении руководителей профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Обвиняемыми проходят председатель профсоюза Геннадий Федынич и главный бухгалтер этого объединения Игорь Комлик. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщали следователи, руководители профсоюза РЭП только в 2011 году не заплатили более Br22 тыс. налогов. Они в нарушение законодательства открыли в одном из банковских учреждений Литвы счет, на который в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступали денежные средства в иностранной валюте. В последующем доллары и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза в Беларусь. После пересечения границы эти деньги возвращались Комлику и Федыничу. Схема была достаточно простая: Комлик передавал деньги в основном в конвертах в тех суммах, которые не требовалось декларировать при пересечении государственной границы Беларуси.

В 2011 году на указанный счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности общественного объединения и налоговой декларации организации. Согласно расчету, проведенному уполномоченным органом, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля, сумма неуплаченных налогов профсоюзом РЭП превысила Br22 тыс. с учетом деноминации.-0-