Суд назначил 5 лет с отсрочкой авторам информресурсов, обвиняемым в разжигании национальной розни

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд назначил 5 лет лишения свободы с отсрочкой для авторов ряда российских информационных ресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко признаны виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц. На основании ч.3 ст.130 УК Беларуси каждому из них назначено 5 лет лишения свободы. К ним применена отсрочка исполнения наказания на 3 года. До вступления приговора в силу меру пресечения обвиняемым изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Их освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Верховный суд через Мингорсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В течение срока отсрочки исполнения приговора за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение, на него возлагаются определенные обязанности и требования. Если он не выполняет эти требования, то по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд может отменить отсрочку исполнения наказания и направить человека для отбывания наказания, назначенного приговором.

Что касается производства по уголовному делу по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, суд решил его прекратить за отсутствием в деяниях обвиняемых состава преступления.

Как прокомментировал журналистам прокурор, суд согласился как с квалификацией, предложенной стороной гособвинения, так и с самой мерой уголовной ответственности.

Фигурантов дела задержали в декабре 2016 года после публикаций на российских информационных ресурсах. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев. По выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.-0-