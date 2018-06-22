Суд оставил под стражей одного из обвиняемых по делу руководителей "Белавтоконтинента"

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска оставил под стражей одного из обвиняемых по делу ООО "Белавтоконтинент", передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Сейчас оба фигуранта дела - отец и сын - находятся под стражей. Защитник первого обвиняемого заявила ходатайство, в котором просила суд изменить подзащитному меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

Прокурор, как и все пришедшие на судебное заседание потерпевшие (около 20 человек), высказались против удовлетворения этого ходатайства, поскольку оно необоснованно. В ином случае у обвиняемых могут быть механизмы влияния на процесс. Представитель одного из потерпевших, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов отметил, что защитник не предоставила достаточных аргументов для изменения меры пресечения обвиняемому. По его словам, обстоятельства дела в судебном заседании еще не исследовались.

Суд над руководителями "Белавтоконтинента" начался в Минске По делу проходят отец и сын. Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.210 (завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере) УК.

Для принятия решения суд удалялся в совещательную комнату. После этого он вынес решение: заявленное ходатайство отклонить. При этом судья пояснил, что отклонение на данной стадии не лишает возможности заявить ходатайство вновь.

Позже аналогичное ходатайство заявил защитник второго обвиняемого. Суд удалился в совещательную комнату.

По данным следствия, житель Минского района, являвшийся руководителем ООО "Белавтоконтинент", с апреля 2010 года по сентябрь 2016-го путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами 78 человек. С января 2012 года противоправные действия он совершал совместно с сыном, который был учредителем этого общества и в мае 2014 года назначен на должность директора. Денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств обвиняемым передали 19 потерпевших. Еще 59 пострадавших заключили с ноября 2014 года по февраль 2016-го договоры с ООО и внесли предоплату от 20% до 100% за автомобили "Сузуки", однако их не получили.

Старший обвиняемый находится под стражей с февраля 2018 года, его сын - с марта 2017-го.-0-