Суд оставил под стражей замначальника управления ДФР КГК

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска оставил без изменения меру пресечения для заместителя начальника 4-го управления Департамента финансовых расследований КГК, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Сейчас обвиняемый, как и второй фигурант дела - начальник Транспортной инспекции, находится под стражей. В своем ходатайстве замначальника 4-го управления просил суд изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества. Свою просьбу он аргументировал тем, что содержание под стражей не позволяет ему получать особый медицинский уход из-за болезни.

Прокурор сообщила о том, что в материалах дела имеются медицинские справки, в которых указано, что состояние здоровья обвиняемого не препятствует его содержанию в изоляторе временного содержания. Сторона защиты в свою очередь уверена, что изменение меры пресечения на более мягкую не сможет повлиять на ход судебного разбирательства.

Для принятия решения суд удалялся в совещательную комнату. После этого он вынес решение: мера пресечения применена обоснованно и изменению не подлежит. Заявленное ходатайство отклонено.

В суд также поступило ходатайство второго обвиняемого и его защитника, в котором указана просьба изменить меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Прокурор обратила внимание на большую роль свидетельских показаний. Свидетелей в суде пока не опрашивали. "Есть основания полагать, что обвиняемый может оказать воздействие на свидетелей, показания которых имеют большое доказательное значение", - отметила она. Выслушав стороны, суд решил отказать в удовлетворении ходатайства и второму фигуранту дела.

Ранее КГБ сообщал о пресечении коррупционной схемы, организованной должностными лицами Транспортной инспекции, в которую был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений, а также представители белорусских транспортных компаний. В частности, установлено, что с 2015 года начальник инспекции и его заместитель при содействии подчиненных сотрудников поставили на поток систему "торговли" разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение в зависимости от его категории.-0-