8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд отказал защите обвиняемого в отводе судьи по делу о гибели роупджампера, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.

Таким образом, было отклонено заявление адвоката, у которого были сомнения в ее беспристрастности. "Оснований, предусмотренных для отвода судьи, не имеется", - зачитали в суде. Судебное разбирательство будет продолжено в том же составе.

Суд Заводского района Минска приступил сегодня к рассмотрению уголовного дела о погибшем роупджампере. Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель 1990 года рождения, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по ул. Академика Красина веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также обвиняемый не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате 27-летний житель Солигорска погиб.

Роупджампер погиб в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной "Сегодня в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Около 16 часов роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев", - рассказала Юлия Гончарова.

Индивидуальный предприниматель был задержан в день трагедии - 18 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.-0-