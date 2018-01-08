8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд отказал защите обвиняемого в отводе судьи по делу о гибели роупджампера, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.
Таким образом, было отклонено заявление адвоката, у которого были сомнения в ее беспристрастности. "Оснований, предусмотренных для отвода судьи, не имеется", - зачитали в суде. Судебное разбирательство будет продолжено в том же составе.
Суд Заводского района Минска приступил сегодня к рассмотрению уголовного дела о погибшем роупджампере. Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель 1990 года рождения, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.
Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по ул. Академика Красина веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также обвиняемый не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате 27-летний житель Солигорска погиб.
Индивидуальный предприниматель был задержан в день трагедии - 18 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.-0-
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