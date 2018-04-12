Суд по делу бизнесмена Александра Кныровича начнется 18 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска 18 апреля начнет разбирательство по уголовному делу в отношении бизнесмена и блогера, руководителя компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича. Об этом БЕЛТА сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Перед судом предстанут пять человек, в числе которых сам Александр Кнырович. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.243 УК, ч.1 и ч.2 ст.431 УК (дача взятки). По делу проходят также бывшие сотрудники ООО "СарматТермо-Инжиниринг": директор, его заместители, ведущий экономист.

Как сообщали ранее в КГБ, с 2014 года представители ООО "СарматТермо-Инжиниринг" путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции - предварительно термоизолированных труб (ПИ-трубы). Изначально стороны в частном порядке договаривались по условиям предстоящей сделки (объем, цена, откат и т.д.). Затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Оформление заказных торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО "СарматТермо-Инжиниринг", также получавшие незаконные вознаграждения - 2-3% от цены сделок (должностные лица предприятий - до 7,5%). При этом суммы откатов закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, то есть фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения. В 2014-2016 годах ООО "СарматТермо-Инжиниринг" поставило организациям республики трубной продукции на сумму более Br90 млн. Задокументировано использование коммерческой структурой централизованного "фонда распределения взяток" на оплату услуг должностных лиц в Минске, Гомельской, Брестской и Минской областях. Доставка взяток в регионы осуществлялась только после поступления платежей по контрактам специально выделенными менеджерами фирмы, закрепленными за конкретными предприятиями и организациями. В свою очередь прибыль ООО "СарматТермо-Инжиниринг", полученная в результате заказных торгов, оперативно переводилась на счета аффилированных структур, в том числе незаконно выводилась за рубеж для обналичивания через созданные для этого иностранные компании. При этом выведенные денежные средства распределялись между руководством белорусской фирмы, а также использовались для дачи взяток должностным лицам.

В январе 2017 года с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более Br20 тыс. за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" задержаны руководители и должностные лица таких государственных организаций, как ГУПП "Березовское ЖКХ", РУП "Брестэнерго", КПУП "Гомельоблтеплосети", УПТК КУП "Брестжилстрой". Одновременно задержан директор ООО "Аншанс Плюс", представлявший на бирже интересы КПУП "Гомельоблтеплосеть" и РУП "Свислочское ЖКХ". -0-