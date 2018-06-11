11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по "делу Кныровича" переместится в СИЗО, сообщили БЕЛТА в Минском городском суде.

"В связи с болезнью одного из обвиняемых было принято решение провести выездное судебное заседание", - отметили в Мингорсуде.

Несколько недель назад судебное разбирательство приостановили из-за проблем со спиной одного из обвиняемых. По заключению врачей, он может участвовать в заседании, но в лежачем положении.

Обвиняемыми по делу, которое рассматривает суд Фрунзенского района Минска, проходят пять человек, в числе которых Александр Кнырович - бизнесмен и блогер, соучредитель ООО "СарматТермо-Инжиниринг". Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также даче взятки. Директор компании, замдиректора по экономике и финансам, замдиректора по продажам и ведущий экономист в зависимости от их роли в противоправной деятельности обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, даче взятки.

Для совершения преступных действий в России была создана подконтрольная структура. Учредителем российской коммерческой компании "СТИ-Трейдинг" выступала мать Кныровича, которая не знала об истинных целях ее создания.-0-