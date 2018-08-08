Суд по делу о гибели рядового Коржича начался в Минске

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу о гибели рядового Александра Коржича начался в Минске, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Судебное разбирательство Минский областной суд проводит в здании суда Московского района. По делу проходят трое военнослужащих 72-го объединенного учебного центра в Печах, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия). Один из фигурантов также обвиняется по ч.1 ст.205 УК (кража).

Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, фигуранты дела признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия. То есть они полагают, что не виновны в самоубийстве рядового Коржича. Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. На первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства. После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым.

После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) по ходатайству женщины проводились дополнительные следственные действия. Все заявленные матерью погибшего солдата ходатайства удовлетворены в полном объеме. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением, не имеется.-0-