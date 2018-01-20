20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу о гибели роупджампера допрашивает свидетеля по скайпу, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.
Такое решение принято в связи с необходимостью обеспечить неузнаваемость свидетеля.
Свидетель рассказала, что обвиняемый является для нее знакомым. В первый раз она прыгнула в 2016 году. О такой возможности узнала из тематической группы, размещенной в соцсетях.
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