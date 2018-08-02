2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу об обрушении шатра в цирке шапито в Заславле начнется 3 августа, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.

Рассматривать уголовное дело будет суд Минского района. Руководитель цирка обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений).

ЧП произошло 7 сентября 2017 года в крытом шатре цирка шапито ЧКРУП "Цирк Сириус". Перед началом циркового представления во время рассадки зрителей обрушились конструкции зрительской трибуны. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Медицинские работники диагностировали у 12-летнего мальчика перелом стопы, а у 62-летней жительницы Минского района - перелом крестца.

Следственное управление УСК по Минской области установило обстоятельства происшествия. По данным следствия, учредитель и директор цирка формально отнесся к своим должностным обязанностям. Использованная в концертной деятельности металлическая конструкция трибун была изготовлена им на заказ по собственному эскизу с конструктивными дефектами. Она не была оборудована элементами, обеспечивающими ее безопасную эксплуатацию и устойчивость, устанавливалась лицами, которые не прошли обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Не было и технической документации. После монтажа не проводилась проверка устойчивости трибун, не было техосвидетельствования конструкции передвижного цирка, не составлялся акт о допуске цирка к работе. Конструктивные дефекты и отсутствие стопорных болтов в опорных стойках рамных каркасов привели к тому, что связи конструкции трибун потеряли устойчивость и обрушились. Кроме того, фигурант проводил цирковое представление 7 сентября без согласования с органами местной власти: разрешение у него было только на 5 и 6 сентября. Свою вину мужчина не признал.-0-