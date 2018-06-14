Суд по делу об ограблении банка в Могилеве отложен до выздоровления обвиняемого

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня прошло первое заседание суда Ленинского района Могилева по уголовному делу по обвинению россиянина Павла Тимошенко, который пытался 20 ноября 2017 года ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве и захватил заложников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном суде.

К рассмотрению дела так и не приступили, поскольку обвиняемый в зале суда не присутствовал по причине болезни. Основанием для неявки стала медицинская справка из медчасти тюрьмы №4 Могилева, где находится подсудимый. Во время задержания он был ранен, в результате чего получил огнестрельно-оскольчатый перелом ноги. 4 мая ему наложили гипс. Согласно документу, предоставленному начальником тюремной медчасти, на выздоровление 29-летнему Павлу Тимошенко потребуется 2,5-3 месяца. Тогда суд возобновит рассмотрение этого резонансного дела.

Россиянина обвиняют в разбое и захвате заложников. 20 ноября он в маске с прорезями для глаз вошел в отделение ОАО "АСБ Беларусбанк", расположенное по ул. Калиновского в Могилеве, и, угрожая работникам и посетителям банка убийством, потребовал передать ему деньги и ценности, захватив при этом в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. Однако благодаря профессиональным действиям правоохранителей подозреваемый был задержан.

Мужчина оказал вооруженное сопротивление, милиционерам пришлось применить табельное оружие. Задержанным оказался житель Могилева, гражданин Российской Федерации, имеющий вид на жительство в Беларуси. У него во время личного обыска было обнаружено более Вr9 тыс., 2 тыс. российских рублей и более $100, а также вырванный из системного блока ПЭВМ отделения банка жесткий диск с записями видеокамер. По месту жительства подозреваемого были изъяты компьютерная техника и флеш-накопители.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.-0-