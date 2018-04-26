Суд приговорил похитителя цветного металла с минских кладбищ к 4 годам колонии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор в отношении 36-летнего минчанина, обвиняемого в краже металлических надмогильных украшений на кладбище, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Обвиняемый признан виновным в тайном похищении имущества, совершенным в крупном размере. Мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Мужчину задержали после того, как в Первомайское РУВД Минска поступило несколько заявлений о краже изделий из цветных металлов с кладбища "Восточное" ("Московское") на проспекте Независимости. Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что подозреваемым является 36-летний ранее судимый минчанин.

Злоумышленник попадал на кладбище через открытые калитки или перелезал через забор. Он обращал внимание преимущественно на изделия из цветных металлов. Мужчина совершил кражи бронзовых фигур птиц, бронзовых ваз и подсвечников более 15 раз. Как правило, такие предметы он сдавал в пункты приема цветных металлов и получал денежное вознаграждение.-0-