Суд приговорил убийцу школьницы в Молодечненском районе к 15 годам лишения свободы

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района сегодня вынес приговор обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы из Вязынки и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил прокурор отдела прокуратуры Минской области Сергей Шаровар.

По ч.1 ст.139 УК (убийство) мужчина был приговорен к 14 годам лишения свободы, по ч.1 ст.347 (надругательство над трупом) - к 3 годам. "По совокупности преступлений окончательное наказание назначено в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. По исковому требованию с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны взыскан моральный вред на сумму Br100 тыс. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке", - проинформировал Сергей Шаровар.

Обвиняемый признал свою вину полностью, но от дачи показаний отказался - во время судебных заседаний, которые проходили на протяжении трех месяцев, он молчал.

Как сообщалось, с вечера 29 июля 2017 года школьница разыскивалась как без вести пропавшая. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 1 августа в лесу недалеко от дома. В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении преступления. Следствие установило, что 24-летний минчанин был в одной компании с 14-летней школьницей и согласился провести ее домой. По пути, в лесу у садового товарищества, между молодыми людьми возник конфликт, парень задушил девочку. По данным следствия, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Причиной смерти девочки стала механическая асфиксия. 24-летнему мужчине было предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство), ч.1 ст.347 (надругательство над трупом) УК Беларуси. Согласно комплексной психолого-психиатрической экспертизе, обвиняемый отдавал отчет своим действиям и мог руководить ими.-0-