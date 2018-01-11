Суд приговорил убийцу Татьяны Курсевич к 18 годам лишения свободы

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд приговорил обвиняемого в убийстве Татьяны Курсевич к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласила судебное постановление по уголовному делу в отношении 32-летнего минчанина - Евгения Раздуева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.139, ч.1 ст.205, ст.378 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью, тайное хищение имущества, хищение личных документов).

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

Суд также постановил взыскать с Раздуева компенсацию морального вреда в пользу трех заявителей - близких убитой - в общем размере Br140 тыс.

По словам гособвинителя, материалами дела установлено, что у Раздуева есть автомобиль и дача в Вилейском районе, на них наложен арест в ходе предварительного следствия. Данное имущество может использоваться для выплаты суммы морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в соответствующем порядке.

Как сообщалось, трагедия произошла 15 ноября 2016 года. В ссоре мужчина наносил Татьяне Курсевич удары ногами и руками, потом взял топор и тупой поверхностью ударил два-три удара в область головы. Труп положил в багажник. В это время сын убитой находился дома и ничего не слышал.

Обвиняемый в убийстве Татьяны Курсевич нанес ей несколько ударов топором Утром мужчина отвез мальчика в школу, а затем на машине отправился в сторону Молодечно. Тело закопал около своего деревенского дома в Вилейском районе.

Утром мужчина отвез мальчика в школу, а затем на машине отправился в сторону Молодечно. Тело закопал около своего деревенского дома в Вилейском районе. В заявлении о преступлении он указывал, что совершил преступление по неосторожности. Мол, в тот вечер неумышленно толкнул Татьяну, она упала, ударилась головой об угол кровати и осталась без сознания. Завернув труп в простынь и покрывало, положил в багажник и на следующий день закопал.

С середины ноября 2016 года Татьяна не выходила на связь с родственниками и друзьями. Заявление о безвестном исчезновении написал ее бывший муж.-0-