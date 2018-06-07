Суд Пуховичского района приговорил младшего сержанта к 3 годам лишения свободы

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Пуховичского района сегодня вынес приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении воинских преступлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.
Обвиняемый проходил срочную военную службу в войсковой части в должности командира ремонтного отделения в воинском звании младшего сержанта.
В частности, он признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, сопряженных с применением насилия. Приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Решением суда обвиняемый лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок три года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-
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