Суд сегодня вынесет приговор обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы в Молодечненском районе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района сегодня вынесет приговор обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы из Вязынки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил прокурор отдела прокуратуры Минской области Сергей Шаровар.

Завершается суд по делу об убийстве 14-летней школьницы - жительницы деревни Вязынка Молодечненского района. "Обвиняемый - 24-летний минчанин - признал свою вину полностью, но от дачи показаний отказался - во время судебных заседаний, которые проходили на протяжении трех месяцев, он молчал. Гособвинитель запросил для обвиняемого 17 лет лишения свободы в колонии усиленного режима", - проинформировал Сергей Шаровар. Приговор суда будет оглашен сегодня.

Как сообщалось, с вечера 29 июля 2017 года школьница разыскивалась как без вести пропавшая. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 1 августа в лесу недалеко от дома. В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении преступления. Следствие установило, что 24-летний минчанин был в одной компании с 14-летней школьницей и согласился провести ее домой. По пути, в лесу у садового товарищества, между молодыми людьми возник конфликт, парень задушил девочку. По данным следствия, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Причиной смерти девочки стала механическая асфиксия. 24-летнему мужчине было предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство), ч.1 ст.347 (надругательство над трупом) УК Беларуси. Согласно комплексной психолого-психиатрической экспертизе, обвиняемый отдавал отчет своим действиям и мог руководить ими.-0-