Суд ужесточил наказание экс-гендиректору Банковского процессингового центра

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор по выделенному в отдельное производство преступному эпизоду в деле бывшего генерального директора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Фигурант признан виновным во взяточничестве. По этому эпизоду суд назначил обвиняемому 6 лет лишения свободы.

"Путем частичного сложения наказаний, назначенных по этому приговору и по приговору суда Московского района Минска от 9 февраля 2018 года, окончательно назначено обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества", - сообщила Анастасия Шильвян. Зубарев также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Сейчас Зубарев в колонии усиленного режима отбывает наказание, назначенное ему судом Московского района Минска в феврале текущего года. Тогда он был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Фигурант был признан виновным в совершении коррупционных преступлений.

Как следует из обвинения по выделенному в отдельное производство эпизоду, Зубарев, занимая должность гендиректора Банковского процессингового центра, с 19 августа 2003 года по август 2004-го в Москве договорился с неустановленным лицом о получении взятки. Деньги планировалось перечислить со счетов иностранных компаний на счет, открытый на его имя в банковском учреждении Латвии. Взятки Зубарев принимал с 27 августа 2004 года по 26 сентября 2006-го, находясь в том числе по месту своей работы. По этому эпизоду общая сумма взяток составляет более $120 тыс., что является особо крупным размером. За это фигурант обещал заключать контракты на поставку процессинговому центру банкоматов марки NCR, расходных материалов, лицензий на программное обеспечение, запчастей к оборудованию.

Под стражей Геннадий Зубарев находится с 29 июля 2016 года.-0-