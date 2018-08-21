Суд в Борисове приговорил командира батальона РЭБ к 2 годам за бездействие

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района приговорил командира 10-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Северо-западного оперативного командования к 2 годам лишения свободы за бездействие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.

Обвиняемый признан виновным в умышленном бездействии власти, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным интересам. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также назначены штраф в 400 БВ в сумме Br9,8 тыс. и лишение права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Мера пресечения в отношении обвиняемого изменена на заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Проходя службу, обвиняемый получил сообщение о совершенных преступлениях. Однако не зарегистрировал их, старшему командиру (начальнику) не доложил, служебное расследование не назначил. Не был уведомлен и прокурор Минской области.-0-