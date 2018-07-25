Суд в Борисове приговорил полковника к 2 годам лишения свободы за недонесение о преступлении

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района приговорил полковника к 2 годам лишения свободы за недонесение о преступлении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.
Мужчину признали виновным в умышленном бездействии власти, повлекшем причинение существенного вреда военнослужащему. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Обвиняемому также назначен штраф в доход государства в размере 350 БВ, что составляет более Br8,5 тыс. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пять лет.
До вынесения приговора фигурант находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас он взят под стражу.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Обвиняемый проходил военную службу в должности командира 60-го отдельного полка связи штаба Северо-западного окружного командования. Узнав о совершенном преступлении, он скрыл его - не зарегистрировал сообщение, в установленном порядке не рассмотрел его, не доложил старшему командиру. Не было назначено служебное расследование. О преступлении обвиняемый не уведомил прокурора Минской области, не было возбуждено уголовное дело.-0-
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