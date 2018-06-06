Суд в Борисове приговорил сержанта к 3,5 года лишения свободы

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района сегодня вынес приговор в отношении военнослужащего из Печей, обвиняемого в совершении воинских преступлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Обвиняемый проходил срочную военную службу в войсковой части в должности заместителя командира взвода в звании сержанта. Приговором суда он, в частности, признан виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти, сопряженном с насилием, а также нарушении правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула), повлекшем последствия, для предупреждения которых назначен этот наряд.

Военнослужащий приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Он лишен воинского звания "сержант", а также права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет. Приговор может быть обжалован и опротестован.-0-