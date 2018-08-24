Суд в Борисове приговорил сержанта к 4,5 годам за взятки и превышение власти

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в получении взяток и превышении власти и служебных полномочий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.
Обвиняемому назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, без штрафа, с конфискацией имущества. Кроме того, его лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет, а также воинского звания "сержант".
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.
Как следует из обвинения, сержант требовал и принимал взятки в целях личной наживы с июля по октябрь 2017 года. С мая по июль, выражая недовольство поведением подчиненных курсантов, желая наказать их и поднять свой авторитет как начальника, сержант неоднократно в присутствии других военнослужащих, вне отведенного для этого времени, издеваясь, принуждал подчиненных выполнять различные физические упражнения. Кроме того, он беспричинно, а также под предлогом наказания за незначительные упущения по службе применял физическое насилие в отношении рядовых, в результате чего потерпевшим были причинены физическая боль, моральные страдания и унижение.-0-
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