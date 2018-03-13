Суд в Борисове рассматривает дело в отношении прапорщика по факту превышения служебных полномочий

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Борисове рассматривает дело в отношении проходившего службу в военной части №22360 (Печи) прапорщика по факту превышения служебных полномочий, сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Было установлено в ходе следствия более 30 фактов превышения им служебных полномочий, выразившихся в применении насилия в отношении военнослужащих срочной службы", - сказал Олег Лаврухин. Выявлены также факты получения должностным лицом взяток от военнослужащих за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Например, речь идет о внеочередном посещении буфета.

Уголовное дело прокуратурой области направлено в суд в январе этого года. Сейчас оно рассматривается в суде Борисовского района.

Что касается уголовного дела о гибели солдата срочной службы Александра Коржича, расследование проводит Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.

Всего УСК Минской области возбуждено 18 уголовных дел, 9 из них соединены в одно производство.

В 2017 году в 72-м ОУЦ в Печах проведено пять надзорных проверок, внесено шесть представлений, три предписания, два протеста. К дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, один человек - к административной.

При надзорных проверках в 72-м ОУЦ с военнослужащими проверяемых воинских частей сотрудники прокуратуры области проводили мероприятия (лекции, беседы), направленные на профилактику правонарушений и преступлений, в том числе в сфере межличностных отношений. Во время выступлений перед личным составом жалоб и заявлений о нарушениях уставных правил взаимоотношений не было.-0-