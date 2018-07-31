Суд в Бресте приговорил россиянку к трем годам колонии за провоз марихуаны через границу

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня вынес обвинительный приговор россиянке, задержанной за попытку перемещения наркотиков через границу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Суд признал молодую женщину виновной по ч.1 ст.328-1 и ч.1 ст.328 УК - в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств, а также в незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, 26-летняя россиянка приобрела на территории Евросоюза не менее 1,1 г марихуаны. Опасное наркотическое вещество она спрятала в ручную кладь и 5 мая переместила его через границу в пункте таможенного оформления "Варшавский мост", следуя в качестве пассажира автомобиля. Противоправные действия обвиняемой были выявлены сотрудниками Брестской таможни. При задержании у женщины были взяты образцы биосред, в результате исследования которых обнаружено содержание в ее организме наркотических веществ.-0-