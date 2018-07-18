Суд в Дзержинске приговорил рядового к 1,5 года ограничения свободы за воинские преступления

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дзержинского района вынес приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении воинских преступлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.
Обвиняемый проходил срочную военную службу в воинском звании "рядовой". Как сообщает пресс-служба суда, он "допускал систематическое унижение чести и личного достоинства рядового М.", в том числе во время занятий по подготовке к спортивным соревнованиям нанес не менее трех ударов боксерской перчаткой ему по руке из-за того, что тот отказался выполнять физические упражнения.
Обвиняемый приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-
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