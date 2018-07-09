Суд в Гомеле приговорил должностное лицо госпредприятия к 3 годам ограничения свободы за взятку

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор в отношении должностного лица государственного предприятия, обвиняемого в получении взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гомельского облсуда.

Обвиняемый в 2017 году, используя свои служебные полномочия, вступил в преступный сговор с директором регионального представительства минской компании. Без поиска альтернативных вариантов выбрал ее в качестве поставщика специальных обуви и одежды, других средств индивидуальной защиты для нужд предприятий. После заключения договоров на поставку продукции обвиняемый принял взятку.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщала прокуратура Гомельской области, ею изучены и направлены в районные суды Гомеля четыре уголовных дела по обвинению должностных лиц госпредприятий по факту получения взяток (по одному делу в суды Советского и Центрального района Гомеля, два - в суд Железнодорожного района). Расследованием занималось управление Комитета государственной безопасности Беларуси по Гомельской области.-0-