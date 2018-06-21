Суд в Гомеле приговорил сержанта к 2,5 годам ограничения свободы за превышение власти

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца Осиповичей за совершение воинских преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского облсуда.

Обвиняемый признан виновным, в частности, в превышении власти, сопряженном с насилием. Он приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также лишен воинского звания "сержант запаса". В качестве дополнительного наказания назначено лишение права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Мера пресечения в отношении обвиняемого изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Военнослужащий неоднократно превышал предоставленную ему власть. В частности, избивал и унижал подчиненных солдат.-0-