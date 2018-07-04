Суд в Гомеле вынес приговор хулиганам, обливавшим зеленкой горожан

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор в отношении 11 жителей Гомельской области, обвиняемых в совершении злостного, особо злостного хулиганства и других преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского облсуда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. В итоге обвиняемых приговорили к срокам от года до двух лет лишения свободы. В отношении каждого применена отсрочка исполнения наказания на 1 год. Это значит, что осужденные не могут менять места жительства без согласия органа, ведущего контроль за их поведением, с 22.00 до 6.00 должны находиться по месту жительства и др.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Молодые люди в переписке в соцсетях предлагали определенным жителям Гомеля встретиться на остановках общественного транспорта или рядом с рынком. После этого они окружали потенциальную жертву, под угрозой применения насилия отводили в места, где их противоправным действиям не могли бы помешать окружающие. Здесь, действуя с исключительным цинизмом, высказывали в адрес потерпевших дискредитирующие их сведения, которые те желали бы сохранить в тайне, угрозы применения насилия.

Одному потерпевшему после оскорблений и нанесения побоев частично обрили голову и облили ее зеленкой, другому - налили этот раствор на руки и заставили нанести на лицо.-0-