Суд в Гродно рассмотрит дело сбытчиков опасных психотропов

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд в Гродно сегодня рассмотрит дело сбытчиков опасных психотропов. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко.

Открытое судебное разбирательство начнется в 14.40 в суде Октябрьского района города Гродно. Двое мужчин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Как сообщалось, преступление было выявлено в результате работы оперативных сотрудников милиции управления наркоконтроля УВД облисполкома и территориальных милицейских подразделений. 12 июля в Гродно был задержан местный житель 1989 года рождения. При досмотре у него изъяли пакетик с расфасованным для последующего сбыта кристаллическим веществом. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз признали его особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

Как оказалось, подозреваемый вместе с ранее судимым жителем Гродно с января по июль 2017 года незаконно сбывали психотропные вещества. Оптовую закупку запрещенных веществ осуществили через интернет. Реализовывали их за безналичный расчет в Гродно, Гродненском районе и Минске, где было организовано не менее 340 тайников-закладок. Полученная прибыль превышает Br5 тыс.

По результатам расследования им инкриминировано незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц, а также лицом, ранее совершившим аналогичное преступление.-0-