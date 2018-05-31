31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Минске приговорил автомошенницу к 6 годам лишения свободы, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Дело рассматривалось в суде Первомайского района Минска. Уроженка поселка Самохваловичи Минского района, которая была директором ООО "Супрэмаси", признана виновной по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества.
Некоторые требования потерпевших удовлетворены частично. Отдельные из них будут переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Обвиняемая вместе с партнером по бизнесу - директором российской фирмы "Солидэ" - обещала клиентам доставить из России автомобили, в том числе в рассрочку и в лизинг. Брала с покупателей предоплату или полную стоимость за автомобиль, но своих обещаний не выполняла. Потерпевшими проходят десятки человек.
Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.-0-
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