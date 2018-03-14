Суд в Минске приговорил виновника ДТП с четырьмя пострадавшими к 6 годам колонии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виновник ДТП с четырьмя пострадавшими приговорен к 6 годам лишения свободы, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Суд Фрунзенского района Минска признал 27-летнего жителя Минска виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Авария произошла в июле 2017 года. "Мерседес", за рулем которого был молодой человек, двигался по ул. Шаранговича в направлении ул. Горецкого. Выехав на встречную полосу, машина столкнулась с автомобилем "Опель" под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира "Мерседеса", их доставили в больницу скорой помощи. Пассажир "Мерседеса" был зажат в покореженном авто. Потребовалась помощь работников МЧС, которые его деблокировали. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми сочетанными травмами.-0-