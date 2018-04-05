Суд в Минске рассматривает дело о мошенничестве через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска начал судебное разбирательство по уголовному делу о мошенничестве через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обвиняемые по этому делу - две уроженки Минска - находятся под стражей. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По материалам дела, мать и дочь создали в соцсетях, на сайтах и других ресурсах в интернете группы с наименованием "Маргаритка Маргаритка". Здесь они размещали информацию о продаже товаров по ценам значительно ниже рыночных, заранее не намереваясь при этом выполнять принимаемые на себя обязательства.

Покупатели, поверив женщинам, отдавали деньги за товары наличными или перечисляли на подконтрольные банковские счета. Однако обещанные посылки доходили не всегда. Всего с лета 2015 года по сентябрь 2016-го обвиняемые, введя в заблуждение покупателей, завладели денежными средствами на общую сумму более Br1,74 млн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Потерпевшими признаны свыше 1,2 тыс. человек. Большинство из них жители Минска и Слуцка. При этом значительная их часть - молодые женщины, находившиеся в социальных отпусках по уходу за детьми до трех лет.

На имущество обвиняемых наложен арест.-0-