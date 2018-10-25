Суд в Минске вынес приговор водителю, сбившему насмерть 90-летнего пешехода

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб 90-летний пешеход, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.
Водитель ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Рогачевской в направлении улицы Острошицкой, при этом он превысил скорость. Суд пришел к выводу, что обвиняемый мог заблаговременно видеть пешехода, который пересекал проезжую часть проспекта Независимости в Минске вне пешеходного перехода. Визуально он мог распознать в пешеходе пожилого человека.
Из-за неосмотрительности и невнимательности мужчина не снизил скорость и наехал на 90-летнего пенсионера. В результате ДТП ему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался.
Водитель признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 2 года, с удержанием из заработка в доход государства 25%, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
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