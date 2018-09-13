Суд в Витебске приговорил гражданина Турции к 17 годам за убийство

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор в отношении гражданина Турецкой Республики за жестокое убийство женщины из Бангладеш, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Убийство произошло 6 февраля в блоке пункта временного поселения беженцев в Витебске. Обвиняемый с особой жестокостью, умышленно нанес женщине не менее 15 ударов, после чего руками и шарфом закрыл ей рот и нос, в результате чего у нее развилась механическая асфиксия. Женщина умерла на месте происшествия. Затем обвиняемый незаконно проникнул в жилую комнату потерпевшей, завладел ее имуществом и деньгами на общую сумму не менее Br467. Труп потерпевшей он переместил через окно на улицу, а затем спрятал его в водопропускной трубе. Там его и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Обвиняемый в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал.

Судом он признан виновным в разбое, совершенном с проникновением в жилище, причинением тяжкого телесного повреждения, а также в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Ему назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-