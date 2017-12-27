27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска 8 января начнет рассматривать дело о погибшем роупджампере, сообщила БЕЛТА помощник председателя суда Заводского района Минска Татьяна Брысина.

Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности).

Как установлено следствием, индивидуальный предприниматель, являясь арендатором трубы высотой 102 м, расположенной в Минске на территории ПУП "Амкодор-Радиан" ОАО "Амкодор-Белвар", организовывал прыжки граждан в развлекательных целях с различных высот этой трубы с использованием веревок, страховочных средств, специального и альпинистского снаряжения. При этом он не использовал необходимые дополнительные методы и средства для обеспечения безопасности прыгавших людей. При выполнении прыжка с металлической площадки на 70-метровой высоте трубы 18 июня погиб 27-летний житель Солигорска.-0-