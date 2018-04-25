Супруги из Горок незаконно занимались бизнесом по перевозке строителей в Россию

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги из Горок занимались незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Комитета государственного контроля.

В январе 2018 года работниками Кричевского межрайонного отдела финансовых расследований установлено, что жительница Горок (индивидуальный предприниматель) совместно со своим супругом в 2016-2017 годах оказывала услуги по перевозке работников строительных организаций из Горок в Россию, не имея при этом специального разрешения (лицензии) на выполнение международных перевозок пассажиров.

Незаконный доход супругов, полученный за это время от ведения предпринимательской деятельности без специального разрешения, составил Br30 тыс.

По выявленным финансовой милицией фактам в отношении семейной пары было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). Предварительное расследование уголовного дела окончено Горецким районным отделом Следственного комитета.

В ходе следствия лица полностью признали свою вину и добровольно возместили в бюджет сумму незаконно полученного дохода. В связи с этим на основании ст.86 УК они были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности в виде штрафа, наложенного на обоих супругов.-0-