Свыше 140 работников "Брестмелиоводхоза" привлечены к ответственности после проверки КГК

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 140 работников "Брестмелиоводхоза" привлечены к дисциплинарной ответственности после проверки КГК, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

В КГК отметили, что в последние годы наблюдается снижение эффективности деятельности входящих в состав объединения организаций, уменьшение объемов выполненных работ и рентабельности производства. Установлено незаконное получение, неэффективное использование бюджетных средств и государственного имущества, выявлены системные нарушения в части учета государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Кроме того, "Брестмелиоводхоз" как генеральная подрядная организация по Брестской области для осуществления работ по демаркации госграницы с Украиной допустила завышение стоимости строительно-монтажных работ на Br220,4 тыс. (29,2% от всей стоимости). Также в объединении не принимаются меры по снижению затрат, наведению порядка, соблюдению санитарных правил в производстве, трудовой и исполнительской дисциплины.

Результаты проверки рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Брестской области. По итогам контрольных мероприятий сокращено финансирование объединения на Br1,2 млн, взыскано в бюджет Br217 тыс., возмещено Br220,4 тыс.

Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия, внесены конкретные предложения по разрешению проблемных вопросов и обеспечению эффективности деятельности объединения.-0-