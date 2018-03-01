Такси и рейсовый автобус столкнулись в Бресте

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортном происшествии пострадала пассажирка рейсового автобуса, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в полдень 28 февраля. По предварительной информации, автомобилем "Тойота Приус" управлял 26-летний местный житель. На перекрестке с круговым движением водитель такси перестраивался из левой полосы в правую и не уступил дорогу автобусу МАЗ, из-за чего транспортные средства столкнулись.
В результате происшествия пострадала 63-летняя пассажирка автобуса. С различными травмами женщину госпитализировали в Брестскую городскую больницу скорой помощи.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.-0-
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