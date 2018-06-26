Таксист избил пенсионера во дворе Минска

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист избил 69-летнего минчанина, автомобиль которого на парковке возле жилого дома помешал нетерпеливому водителю проехать, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

Инцидент произошел 18 июня в Центральном районе города у дома по ул. В.Хоружей. Пенсионер ожидал, пока женщина освободит парковочное место для того, чтобы оставить машину. В этот момент к дому подъехал мужчина и попросил не перекрывать ему движение.

Пожилой минчанин сказал, что ему необходимо несколько минут, но в ответ получил оскорбления и несколько ударов. У него диагностировали закрытый перелом правой голени со смещением.

Хулиган же скрылся с места происшествия. Им оказался 52-летний водитель такси. Возбуждено уголовное дело по п.7 ч.2 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.-0-